Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 20:10

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romadailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca a piedi Uniti in campagna elettorale europei puniti i governi per la loro evidente stupidità di servizio Presidente del Consiglio sicurezza Russo medvedev grandi ingerenza tutti ne prendono le distanze ma una destra sempre più ambiguo resta in silenzio dice il PD dopo la mancata reazione di lega Fratelli d’Italia e Forza Italia allarme di Di Maio preoccupante La propaganda russa resteranno delusi liste Calenda azione Italia viva presenta il programma obiettivo draghi premier attuare il PNR porte aperte Cottarelli e Bonino il PD tornerà dei 5 Stelle cinque minuti dopo il voto Amendola accetta una candidatura di servizio nel PD a Bologna la festa dell’Unità è un caso Fratelli d’Italia in una vuole Viola la par condicio delle piante il Viminale emette 75 simboli su 101 emergenza nubifragi alla centro-nord due morti a Luccapersone colpite da alberi sradicati dalle trombe d’aria anche feriti in Toscana stato di emergenza è l’unità l’unità di crisi della Protezione Civile sulla te cinque famiglie nel Tigullio e 11 nel Modenese in Corsica 3 B in gravi un’italiana bufera Venezia Sono caduti i frammenti del campanile di San Marco in piazza volano tavoli ombrelloni allarme meteo ancora per 33 ore a far Sud temperature oltre i 40 gradi domato il rogo a Pantelleria aperta un’inchiesta sulle ipotesi di Dolo è stato un inferno un miracolo che la casa sia salva di San Lanza Marco Tardelli dopo l’incontro tra i presidi dei tour quarto anno ucraino agretti con il segretario generale dell’ONU guterres il primo dall’ inizio dell’ invasione russa la Turchia sta con chi aveva detto L’uomo forte di Minecraft che conferma la mediazione con Putin per un incontro e lancia l’allarme sulla centrale nucleare di zaporizhia al centro degli scontri militari non vogliamo un’altra Chernobyl Intanto il metano chiude al massimo storico ad Amsterdam 241al Megà l’attore più 6 % Rispetto a ieri La Germania ha deciso di ridurre temporaneamente Riva sul Garda naturale del 19 al 7% per combattere il caro bollette il tasso di inflazione annuale dell’area dell’Euro si è attestato al 9% a luglio in aumento rispetto al lotto e 6 giugno un anno fa era del 22 l’infrazione annuale dell’Unione Europea tipo di dati di eurostat sfiora il 10% al 9,8% a luglio in aumento rispetto al 9 mese di giugno e 25 del 2021 la BCE Penta nuovi rialzi dei tasti non esclude la recessione tecnica per l’Unione Europea ma considera di neri bassi prezzi la priorità per la sua azione è stato arrestato dalla polizia locale di Milano Nur Abdul il ventenne che il 9 agosto ha investito è ucciso manada di 12 anni con non ancora compiuti che stava passando in bici in via Bartolini il giovane si era allontanato senza nemmeno frenare poi si era costituito hanno fatto avere la procura guidava senza patente che non aveva maiera sotto l’effetto di droghe aveva la gamba sinistra ingessata è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga lo streaming batterà TV via cavo per la prima volta negli Stati Uniti A Luglio gli americani hanno trascorso più tempo su Netflix YouTube perché i suoi canali tradizionali secondo le rilevazioni lo streaming che ha catturato il 4% del tempo totale trascorso davanti la Tv nel mese mentre la TV via cavo il 34 e 4 alle piattaforme è stato dedicato al 22,6% in più del tempo rispetto allo scorso anno Mentre per la TV via cavo è sceso del 8:09 % ed era l’ultima notizia vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa