Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 08:15
VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. AL MOMENTO NESSUNA PROBLEMATICA DA SEGNALARE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SONO INTERROTTE LE LINEE TRAM 5-14 E 19 PER UN INCIDENTE TRA VEICOLI. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI.
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE FERROVIE
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral