Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA FORTI DISAGI SULL’A1 ROMA FIRENZE DOVE PER LAVORI IN CORSO, CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E PONZANO ROMANO
PER UN INCENDIO CHIUSA VIA TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO. AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA BUS 506
CODE PER TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE
TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO, IN SEGUITO ALL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
ED E’ TORNATO REGOLARE SULL’INTERA TRATTA ANCHE IL SERVIZIO DELLA LINEA METROMARE
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral