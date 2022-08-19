Meteo Roma del 19-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-19/Meteo%20Roma%20del%2019-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì tornati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile con piogge sparse su tutte le regioni temporali e Nordest al pomeriggio ancora piogge sparse locali temporali migliora al nord ovest in serata e nottata e residui fenomeni su Romani Alpi Orientali ampie schiarite altrove al centro al mattino tempo instabile con piogge sparse più asciutto tra lazio-abruzzo al pomeriggio precipitazioni in estensione anche gran parte del Lazio in serata e nottata ancora qualche pioggia residua specie sulle cozze Adria a sud temporali locali piogge tra Molise Campania e Sardegna variabilità assoluta altrove alla pomeriggio isolati fenomeni sulla Puglia asciutto altrove con nubi sparse in serata tanto piaciuto con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in generale diminuzione insieme i valori minimi che in quelli massimi Salvo allevamento delle massime al nord ovest le previsioni del tempo sonocentro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa