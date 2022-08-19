Meteo Roma del 19-08-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-19/Meteo%20Roma%20del%2019-08-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo e neri trovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali acquazzoni e temporali su Alpi Prealpi Appennino settentrionale con possibili locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti soleggiato altrove in tempo asciutto con prevalenza di Cherry Season i residui fenomeni sulle Alpi Orientali al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio isolate piogge o temporali in Appennino per lo più soleggiato altrove in serata residui fenomeni sull’Appennino abruzzese sereno o poco nuvoloso sugli altri settori al sud tempo stabile al mattino con sole prevalente e salvo locali piogge sui settori costieri di Molise e Puglia settentrionale al pomeriggio instabilità nelle zone interne peninsulari con acquazzoni e temporali asciutto con Cieli soleggiati altrove in serata e nottata qualche pioggia sulle coste tirreniche sereno o poco nuvoloso altrotemperature minime generale diminuzione massimeno mento al centro nord sulla Sardegna è in calo al Sud è sulla Sicilia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa