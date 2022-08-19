Traffico Roma del 19-08-2022 ore 19:00

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-19/Traffico%20Roma%20del%2019-08-2022%20ore%2019%3A00.mp3

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione diversi gli incidenti sulle strade capitoline rallentamenti in via Trionfale all’altezza di via Giovanni della casa e poi in via Vittorio Veneto in prossimità di via Curia possibili disagi anche su via Nomentana all’incrocio con viale Gorizia un altro incidente invece avvenuto sulla diramazione Roma sud e nei pressi della barriera in direzione della A1 roma-napoli attenzione ricordiamo che fino al 23 agosto via dei Fori Imperiali via dei Cerchi ospitano spettacoli di strada per consentire la manifestazione dalle 20 a mezzanotte divieto di transito nelle suddette strade e deviati di conseguenza i bus zona per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che il venerdì e il sabato i lavori sulla linea della metropolitana sono sospesi i treni regolari anche dopo le 21 da oggi a domenica prossima 21 agosto auguri di manutenzione tra Roma Ostiense e Fiumicino aeroporto cancellazioni e sostituzioni con busta per i treni Leonardo Express e per i treni regionali della linea fl1 Orte Roma Tiburtina Fiumicino aereodettagli di queste di altre notizie sul sito roma.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

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