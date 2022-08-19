Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 16:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-19/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2019-08-2022%20ore%2016%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura la compagnia nucleare fratelli Ucraina di Chiara Giorgi telefono di luce e pianificano di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di zappo riccia Eddy scollegarli dalla rete elettrica Ucraina esercito russo e alla ricerca di fornitori di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi dopo lo stop per alimentare i sistemi di raffreddamento l’intelligenza Inoltre ricevuto la nuova conferma di notizie preparativi russi per una provocazione su larga scala Intanto sono almeno 19 persone uccise tra cui un bambino e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17-18 agosto a kharkiv Corridori Sto cercando persone sotto le macerie di un dormitorio ho distrutto la polizia ritiene che ci siano altre due persone ancora sepolte sotto i detriti maltempo giornata difficilissima la stazione Santa Maria Novella di Firenzedove molti treni dell’alta velocità hanno subito pesanti ritardi la causa dei ritardi ad evitarti ad alcuni problemi tecnici per un fulmine presso la stazione di Bologna i treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito rallentamenti fino a 150 minuti variazione di percorso e cancellazioni pagina che la vita continua a diminuire l’incidenza di casi in Italia 260 ogni 100.000 abitanti conto 365 ogni 100.000 abitanti settimana 5 11 agosto anche l’indice di trasmissibilità RT scende ancora nel periodo 27 luglio 9 agosto le reti medio calcolato sui casi sintomatici stato pari a 0 77 una regione classificate rischio moderata mentre le restanti 20 sono classificate a rischio basso tutto lì nel report continua intanto a migliorare la situazione nei reparti degli ospedali italiani il tasso di occupazione in terapia intensiva in calo al 2,7% contro te virgola 2% dichiarazione al 11 agosto il tasso di occupazione inari Medical livello nazionale scende al 11% contro il 13% rilevazione del 11 agostoVaiolo delle scimmie Salgo ora 689 casi confermati lo evidenzia L’ultimo bollettino del Ministero della Salute segnalando un aumento di 27 casi dall’ultima rilevazione dello scorso XVI agosto di Collegati a viaggi all’estero sono 190 ricambi Diana di paziente di 37 anni si tratta di 679 maschi e 10 femmine il maggior numero di casi si registra in Lombardia 297 125 2000 Romagna 72 era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa