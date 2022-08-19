Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 17:45
VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2022 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE
SEGNALIAMO FORTI TEMPORALI SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E ANAGNI E SULLA FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E FABRO
LA STRADA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA SP87 E PUNTA DEL LAGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA METRO C RALLENTANTA. CON FREQUENSZA DEI TRENI DI 29 MIN
INFINE
RICORDIAMO CHE SULLA METROMARE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
BENE è TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA
GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral