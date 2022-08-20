Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 08:10

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romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non la demo senza risposta nessuno degli attacchi contro le nostre città sferrato da parte dell’esercito Russo L’ho dichiarato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel suo videomessaggio serale definendo brutali bombardamenti dei Rossi Sud via kharkiv Amico live ripristineremo tutto ciò che ti ritrovi sti hanno lasciato in rovina ha aggiunta gli europei di atletica a Monaco da diavola torto perso nei 200 azzurri argento e bronzo nei 3000 siepi in mattinata staccano il pass per la finale della 4% al femminile la 4 per 400 maschile ed Elena vallortigara nel salto in alto fuori dalla finale della 4% maschile ed Elena dello negli 800 metri il maltempo raffiche di vento fino a 150 kmorari alberi Killer praticati tetti divelti migliaia le chiamate Vigili del Fuoco l’evacuazione L’Italia si sveglia di domani di una giornata campale per il maltempo che l’ha spostata è divisa in due con il sud e stretta ancora in una morta di caldo che non molla la presa il centro-nord devastato dalla furia di trombe d’aria e piogge monsoniche tra le zone più colpite quella della Toscana orientale Il Veneto è l’allarme rimane alto ancora per 36 ore Cambiamo argomento la lega ha reso noto le candidature per i collegi uninominali non c’è il Salvini che correranno il riparto proporzionale nella divisione interna la coalizione sono previste 68 che mi dature all’uninominale con il partito di via Bellisario si tratta di 45 la camera 28 Senato sulle 221 totali sono in gioco anche la reputazione e la credibilità internazionale dell’Italia che ha espresso con forza la propria collocazioneeuro Atlantica è che in questo frangente così drammatico è dimostrato un alleato responsabile affidabile il cui ruolo è stato riconosciuto anche in occasione della grave crisi apertasi con il completino e quanto si legge nella relazione conclusiva al Parlamento del copasir sull’attività svolta dal 10 febbraio al 19 agosto di quest’anno Italia si legge per la sua storia e collocazione geografica può quindi rappresentare il grimaldello con cui portare la trumpismo europeo indebolendo anche la sua proiezione Mediterraneo al fine di favorire la crescente presenza e strategiche russe nel quadrante Nord africano dei file e dei Balcani E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa