Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-20/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2020-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione ancora esteri un’apertura intelligente britannica nel consueto aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina afferma che le forze russe per ora sono probabilmente pronte sono a intraprendere limitati assalti in locali l’ultima se aperto non gli 007 inglesi ha visto solo cambiamenti minimi del controllo territoriale lungo la linea del fronte nel donbass dopo piccoli avanzamenti dall’inizio di agosto le forze russe si sono avvicinate la teoria della città ma non hanno ancora fatto irruzione nell’abitato è improbabile che la situazione cambia significativamente la prossima settimana tuttavia le esplosioni sempre più frequenti dietro le linee russe stanno probabilmente mettendo a dura prova la logistica le basi aeree russe nel sud si legge ancora in Un Tweet Intanto le forze russe in un attacco con armi ad alta precisione hanno ucciso più di 100 militanti tra cui 20 mercenari americani nella regionel’ho detto il portavoce del Ministero della Difesa Russo ha Sebastopoli Crimea un drone che sorvolava un edificio per lo staff della flotta del Mar Nero è stato abbattuto da ripetere della base secondo il Ministero della Difesa di chi è salita a quasi 45 mila il numero dei soldati russi uccisi in guerra dalle forze ucraine sarebbero morti 44900 militari russi 200 in più rispetto al giorno precedente andiamo inizio è salito a 16 morti il bilancio dell’attacco condotto dei terroristi di al shabaab contro hotel di Mogadiscio il bilancio che non viene considerato ancora definitivo è stato fornito dalla polizia della capitale somala Recitando che preferite si incontrano molti agenti delle forze di sicurezza ed intelligence che si trovavano all’interno dell’albergo frequentato da dipendenti del governo secondo fonti della sicurezza gli attentatori hanno fatto esplodere gli tira due ordini fuori dalla prima di fare irruzione nell’albergo e aprire il fuoco contro il personale i clienti torniamo in Italia in chiusura il meteo weekend con caldo gradevole il maestrale spazza viavuole regalargli italiani un fine settimana di bel tempo il mare sarà mosso intorno alla Sardegna alla Puglia e sui bacini meridionali ma finalmente dicono gli esperti con le correnti più secche e fresche da nord-ovest Infatti il colore dello di 79 gradi al sud con Massimo al più sui 35 gradi in Sicilia 32-33 gradi sul resto del meridione Oggi sono attesi sono isolate acquazzone sui rilievi del sud domani ancora bel tempo che ho iniziato però da un parziale aumento delle velature Però lunedì e mercoledì non si escludono poi temporali a tratti intensi al sud in particolare nel pomeriggio e a ridosso dei rilievi era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito news tournée nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa