Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2022 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA VIABILITA’ SULLA A1 ROMA FIRENZE DOVE IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO VERSO NORD NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO ED ORTE, CON TEMPI DI PERCORRENZA DI 35 MINUTI
RICORDIAMO CHE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE PER CANTIERI IN CORSO E’ ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA AL KM 527, OLTRE AD UN RESTRINGIMENTO DELLA STESSA SU TUTTO IL TRATTO
IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA PROBLEMATICA DA SEGNALARE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO
DA LUNEDÌ 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LAVORI IN FASCIA ORARIA DIURNA SULLA METROMARE, PRESSO LA STAZIONE STELLA POLARE,
IL SERVIZIO NON SUBISCE ALCUNA MODIFICA.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO.
IL SERVIZIO E’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA ANCHE NELLE ORE SERALI;
LE OPERAZIONI RIPRENDONO IL 5 SETTEMBRE.
LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE FERROVIE
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral