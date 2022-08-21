Ultime Notizie Roma del 21-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-21/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2021-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un uomo morto a Roma dopo essere stato investito da un tram la tragedia avvenuta sabato sera intorno alle 22 in via Prenestina all’altezza di lardo permette in base a una prima ricostruzione il perdono è stato travolto da un tram della linea 19 sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi in corso le indagini da parte degli agenti del quinto gruppo permessino per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nelle ultime 24 ore in Italia registra 19479 casi covid a fronte di 18520 tamponi lo riporta il Ministero della Salute secondo cui i morti sarebbero 63 mm guariti sono invece 23225 salgono gli ingressi nelle terapie Intensive e mentre scendono quelli neri parti ordinare il tasso di positività e Invialo menta 16,4% prosegue laelettorale in vista del voto del 25 settembre ultime ore per chiudere le liste più te la lascio in piedi Mentre paragone candida innovax Stefano putzer il terzo Polo tenta di ritagliarsi uno spazio tra centrodestra e centro-sinistra e calendasco isolare le ali estreme Fratelli d’Italia 5 Stelle di andare avanti con una coalizione urtaran governo draghi sostenuto un terzo Polo che avrà meno il 15% il ministro speranza pone l’accento sulla fiducia nella scienza invito tutti a dire con chiarezza che l’evidenza scientifica è fondamentale che sui vaccini non si indietro e gira di un millimetro sfido Salvini meloni altri a dirlo con chiarezza Berlusconi Giorgia Meloni sarebbe autorevole per Palazzo Chigi intanto Giuseppe Conte chiarisci le dichiarazioni riprese dalla stampa sulla possibilità di un governo Movimento 5 Stelle PD Ho dichiarato che mi auguro di governare da solo ma questo anche quanto sia improbabile poter avere un governo con una sua politica proposito del dialogo con altre forze politiche Come Il PD Apri sito domando risposto che le delusioni che abbiamo incazzato ci porteranno essere molto più prudente intransigenti sul rispetto dei nostriandiamo all’estero un’auto guidata dalla figlia di della l’ideologo di Putin Alexandra dudina Daria è saltato in aria a Mosca quando l’agenzia età una Toyota Land Cruiser Prado esplosa vicino a via di vecchi viaggio alla periferia di Mosca la conducente morta informano le forze dell’ordine Secondo alcuni media la figlia di Alexandra djiné d’aria la persona morta nell’ esplosione l’obiettivo dell’attentato anche se conferma ufficiale potrebbe essere stato lo stesso ruggine si fa strada la pittura Inama Kiev respinge le accuse non stiamo un paio di criminali come la Russia e abbiamo a chiudere con lo sport il successo all’esordio contro la termitana non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo intorno alla Roma di Mourinho un fuoco acceso con i trionfi in conference League nella stagione è arrivato da un mercato importante l’esordio casalingo per i giallorossi porta la Cremonese di Alvin in una Olimpico che sarà tutto esaurito per la nonna partita di fila è una cosa incredibile per noi una grande vittoria è una cosa fantastica per il calcio italiano ed è tutto via Gouna buon proseguimento di ascolto e l’augurio di una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa