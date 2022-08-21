Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2022 ore 17:30
VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALL’A1 ROMA NAPOLI DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI VALMONTONE
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE
CODE PER TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
CODE SULLA A24 NEI PRESSI DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN INGRESSO VERSO LA CAPITALE
TRAFFICATA POI LA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO IN CORSO I LAVORI SULLA LINEA DELLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FINO A DOMANI 21 AGOSTO E’ INTERROTTA LA TRATTA ROMA OSTIENSE-FIUMICINO AEROPORTO E SOSPESO IL LEONARDO EXPRESS
IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
INFINE, LA METROMARE
DA LUNEDì 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LAVORI IN FASCIA ORARIA DIURNA PRESSO LA STAZIONE STELLA POLARE,
IL SERVIZIO NON SUBISCE ALCUNA MODIFICA.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO.
IL SERVIZIO E’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA ANCHE NELLE ORE SERALI;
LE OPERAZIONI RIPRENDONO IL 5 SETTEMBRE.
LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE FERROVIE
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO BUON VIAGGIO E BUONA SERATA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral