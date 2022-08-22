Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 09:10

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romadailynews radiogiornale lunedì 22 agosto Buongiorno da Francesco vita in studio rush finale per liste elettorali Tremonti Sara candidato di Fratelli d’Italia Lotito al Senato in Molise con Forza Italia Sgarbi col centrodestra Bologna contro casini il PD ripesca circa ti avviso dopo la rinuncia di fratoianni capolista Verdi fine il fortunale in Toscana no di castelli al collegio di Novara Acqui Terme italexit schiera Chiaraluce dirigente di casa bando capolista nel Lazio con te prima per un accordo di governo Movimento 5 Stelle PD poi fa dietrofront oggi arrivi la terza giornata del meeting di comunione liberazione c’è anche l’ipotesi della mano di un gruppo di partigiani russi dietro le scene della bomba piazzata nell’auto di Alex & Gin in cui è morta la figlia di l’ideologo di Putin filorussi a Cusano invece Chi è che nega un suo coinvolgimento le autorità ucraineintanto ogni assembramento pubblico da oggi fino al 25 agosto la Russia potrebbe compiere azioni terribili e crudeli In occasione della festa per l’indipendenza del Ucraina gereschi un ventisettenne richiede casino originario della Guinea è stato arrestato dopo essere stato bloccato dalla polizia mentre in strada Piacenza stava violentando una 55enne ucraina ai domiciliari la soldatessa americana ventenne che ha investito è ucciso con la sua auto un quindicenne una pista ciclabile a forza in provincia di Pordenone Oggi allerta gialla per maltempo in Calabria Sicilia ieri allagamenti disagi per nubifragio avvenuto in provincia di Vibo Valentia traffico da bollino stamattina sulle strade italiane per rientri nelle città delle località di vacanze sport oggi posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio alle 18:30 la Roma all’Olimpico contro la Cremonese alle 20:45 la Juve in casa della Sampdoria ieri poker del Napoli al Maradona contro il Monza con doppietta di Cava taisha Milan solo uno a uno in casa dell’ Atalanta Bologna Verona 1 1 ed Empoli Fiorentina 0 a 0 l’Italia dell’atleticagli europei di Monaco con 11 medaglie ieri loro di Crippa di 10000 metri il bronzo nella staffetta 4 x 100 donne ancor più straordinario il bottino azzurro gli europei di nuoto a Roma Se sta 7 po’ di un record ieri Holiday lacerenza nella 10 km nella staffetta 4 per 1250 Argenti della taddeucci nella 10 km di Marsaglia Tocci nei tuffi ed è tutto proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa