Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-22/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2022-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione che dopo il post pubblicato della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Facebook un uomo di 27 anni è stato arrestato ieri dalla polizia Piacenza per stupro le volanti della Questura lo hanno bloccato mentre stava violenta una donna in mezzo alla strada lui è un cittadino richiedente asilo della Nuova Guinea la vittima 1 a 55 anni Ucraina che intorno alle 6 stava passeggiando da sola nel centro storico della città Emiliana Quando è stata aggredita e la terra sul marciapiede dallo straniero che ha iniziato a violentarla una vicenda Che inevitabilmente entrata nel dibattito sulla sicurezza in Italia Uno dei temi principali della prossima campagna elettorale La Neo Eletta sindaca di Piacenza che suoni ha espresso solidarietà la vittima invitato le forze politiche impegnate nella campagna elettorale a non strumentalizzare la vicenda come se fosse colpa di che si impegna per l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo commette un crimine ha colpa delasilo in questione ha commentato la prima cittadina invece grammatica episodi un periodo di campagna elettorale diventato oggetto di una serrata polemica politica la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha diffuso sul web il video di stupro e il PD è passato all’attacco le immagini postate da Giorgia Meloni sono indecente indecorosi ha commentato il segretario del PD Enrico Letta c’è il rispetto delle persone prima di tutto aggiunto quindi invito tutti a fare la campagna elettorale in cui si parli delle cose ci si confronti anche animatamente non contento ha Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto è fare propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza il video pubblicato sui miei Social e curati in modo da non far riconoscere la vittima e preso dal sito di un importante quotidiano nazionale a differenza di quanto da lui sostenute ha replicato meloni il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che te la presto A Piacenza è davvero raccapricciante tentativo di Fratelli d’Italia e lega ha dichiarato la senatrice Valeria Valente di strumentalizzare anche la violenza sulle donne a fini elettorali l’economia Leo è sceso sotto la parità con il dollaro ha toccato 40999 per poi risalire a 1,005 nei confronti del biglietto non accadeva da circa vent’anni da tendenze alimentata da vari fattori tra i quali le rinnovate tensioni energetiche tra Russia e Ué Il costo dell’appartamento del dollaro spinto anche da rialzi aggressivi dei tassi Decidi te la Federal reserve la Banca Centrale Americana tra le principali conseguenze esportazioni più semplice avere una moneta debole significa poter esportare più facilità i propri prodotti verso paesi che acquistano questo concorre a rendere più competitive le imprese Europea letto però dell’inflazione la quinta natalizia di Anna Qual è l’effetto del cambio l’altra faccia della medaglia è rappresentata da importazione gustose perché chi acquista lo fa con una moneta più debole questo vale per chi compra prodotti hi-tech e realizzati negli Stati Uniti ma anche per le imprese che utilizzano forniture statunitensi o comunque negoziate in dollari sono un po’ in meno convenienti viaggi gli acquisti negli Stati Uniti ma al contrario visitare in Italia a fare compere nel bel paese sarà più conveniente per i turisti americani per questo visto la forte ripresa dei flussi turistici centro spegnerle questi garantiscono vari settorieconomia può rappresentare un vantaggio perché nell’ eurozona investito in attività finanziarie denominate in dollari di rafforzamento del biglietto verde non è necessariamente una cattiva notizia ovviamente l’impatto dipende dal proprio portafoglio di investimenti soprattutto dal momento di ingresso sul mercato europei di atletica in chiusura un altro importantissimo oro per l’Italia lo ha vinto ieri yeman Crippa campione Europea Monaco che racconta In Etiopia mi aspettavano esiste sono partito dal nulla Mi sento fortunato ad essere stata adottato questa in fondo è la mia seconda vita In Etiopia mi aspettavo un esistenza da Orfano Non avevo idea di come sarebbe andata a finire i miei genitori ad in Trentino mi hanno invece dato una possibilità una vita normale un tetto la scuola e soprattutto l’atletica era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa