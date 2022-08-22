Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2022 ORE 9:20 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA FIRENZE DIREZIONE FIRENZE
A CAUSA DI LAVORI E CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CODE TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO
E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA A CAUSA DI INCIDENTE, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
MENTRE A TERRACINA SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI NELEL DUE DIREZIONI TRA PONTALTO E SAN BENEDETTO
SITUAZIONE ANALOGA CON CODE A FORMIA SU VIA DOMIZIANA ALTEZZA VIA ALCIDE DE GASPERI DIREZIONE FORMIA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral