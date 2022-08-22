Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2022 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APRILIA DIREZIONE LATINA
SULL’A1 ROMA NAPOLI RISOLTO INCIDENTE AL KM 584, PERMANGONO CODE TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA VEIENTANA PER PIOGGIA CODE TRA FORMELLO E RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA SP8 VERENTANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALTEZZA MADONNA DEL BORGALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE SUBLACENSE IN CORSO LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA PRESTARE ATTENZIONE TRA MARANO EQUO E MADONNA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO
A RONCIGLIONE ANCORA CHIUSA LA ASTRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO A CAUSA DI ALBERI CADUTI A SEGUITO DEL TEMPORALE DEI GIORNI SCORSI TRA PUNTA DEL LAGO E STRADA PROVINCIALE 87 NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVI PORCORSI ALTERNATIVI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral