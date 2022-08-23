Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 10:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-23/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2023-08-2022%20ore%2010%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto o dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo la chiusura delle liste le polemiche di questo per gli esclusi dalla corsa al Parlamento si accende un altro fronte tra PD e Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte annuncia che Movimento 5 Stelle in Sicilia a correre da solo scelta che rischio è portali chimici vincitrice delle primarie dell’ex Alleanza progressista sull’isola ira del PD che connetta tuona esterrefatto per i voltafaccia tirato escluso dalle Anza con noi tre Big le lettere del Napoli Sabetta casellati si presenta in Basilicata mentre Matteo Renzi Sara capolista anche in Toscana Berlusconi a Monza in Piemonte nel Lazio 2 candidato anche l’accompagna affascina meloni corre a L’Aquila Calderoli capolista al plurale nominale del Senato in Lombardia ancora polemiche dopo il filmato dello stupro di Piacenza ripreso sui social da Meloni con attacchi dei leader avversari aperta Una indagineCrash ulteriormente l’attenzione già alta tra Kiev e Mosca di 007 l’ultimo accusato a Natale a volte una cittadina Ucraina ora in fuga in Estonia secondo la ricostruzione di aver ucciso nell’attentato delle ore Dario Rubina la figlia di Alessandra e ideologo di Putin inclini vita è crudele ha detto quella dei nipoti nello stesso turbina definito l’omicidio di sua figlia un attacco terroristico compiuto dal regime nazista traino Kiev nega qualsiasi responsabilità ma gli Stati Uniti avvertono Ci aspettiamo un intensificarsi degli attacchi russi in Ucraina a Ginevra il rappresentante della Russia presso l’ONU agenda di gatti love tanto escluso una soluzione diplomatica per porre fine alle ostilità e affermato che Mosca si aspetta un conflitto prolungato la Russia potrebbe decidere di vietare totalmente le misure di carta Europa ma c’è anche il rischio che i prezzi delle materie prime esaltano ulteriormente davanti a questo scenario l’Europa sta già preparando un piano in vista dell’inverno il turista italiano a Cuba contagiato dal vaioloscimmia non ce l’ha fatta l’uomo Germano Mancini 50 anni comandante dei Carabinieri di Scorzè in carica da un paio di mesi è morto nelle scorse ore era in ospedale in condizioni critiche per lui non c’è stato nulla da fare il primo caso di Vaiolo delle scimmie diagnosticato a Cuba un morto e due persone ferite di cui non si conoscono le condizioni e il bilancio secondo la polizia di due sparatoria avvenuta in altrettanti nel centro di Atlanta in Georgia a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra ad aprire il fuoco una donna che nelle ore successive è stata fermata dalle forze dell’ordine quando gli agenti l’hanno catturata si trovava l’aeroporto attesa di prendere un volo che la facesse allontanare ancora da accertare le ragioni del gesto e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa