Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 20:10

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romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione La Liga para sull’ucraina quello che gli altri paesi democratici ed occidentali fanno dice Matteo Salvini comunque vadano le lezioni la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia più le sanzioni alla Russia Dice bisogna i numeri l’avanzo commerciale della Russia di 70 miliardi di dollari per la prima volta nella storia il pensionato ci guadagna aggiunge il leader del Carroccio chiedo di valutare l’utilità dello strumento uno strumento che doveva dirti che Putin è l’attacco finisce con i favori nell’economia Non vorrei che le sanzioni più un Alimentando la guerra Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione concludi Salvini la cosa peggiore che si possa fare dare segnali di cedimento a Putin dice invece il segretario del PD Enrico Letta su questo l’Italia deve essere molto netta mantenere le sue alleanze non cambiare la linea parlo vorrebbe dire darla vinta a Putin e che sta ricattando l’Italia nell’UnioneArigato non si risponde con il cedimento sul gas Letta commenta l’Italia deve immediatamente intervenire con un tetto sul costo dell’energia legato ad un periodo di prezzi amministrati passare ad un sistema amministrato per i prossimi 12 mesi Vaiolo delle scimmie morto nelle scorse ore il turista italiano il primo caso segnalato a Cuba l’uomo Germano Mancini 50 anni comandante dei Carabinieri di Scorzè si trovava sull’isola dal 15 agosto il paziente che si trovava in condizioni critiche e stabili dal 18 Agosto è morto la sera del 21 ha dichiarato il Ministero della Salute cubano Dopo le analisi il Ministero ha escluso altre patologie infettive nei pazienti italiano l’ho già va in una casa in affitto Alida visitato diverse località nel nord del paese mercoledì accusato sintomi generali di malessere perché persistevano giovedì si è recato da un medico è stato trasportato d’urgenza in ospedale da subito un arresto cardiaco del quale si è poi ripreso secondo il Ministero le persone che hanno avuto contatti con l’uomo che sono in isolamento sono talmente asintomatiche è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa