Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2022 ore 08:45
VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO STRADALE.
SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORREGAIA, NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral