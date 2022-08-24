Meteo Roma del 24-08-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-24/Meteo%20Roma%20del%2024-08-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio qualche addensamento in più sulle regioni di nord-ovest in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite al centro tempo stabile con Cieli Però più sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne isolate piogge possibili in Appennino asciutto ovunque in giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al sud locali pioggia al mattino su Molise Puglia Calabria Sicilia localmente anche intense al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne peninsulari delle isole maggiori fenomeni graduale di esaurimento ovunque Nel corso delle ore serali temperature minime e massime stazionarie o locale lieve calo specie al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa