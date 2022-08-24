Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 13:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-24/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2024-08-2022%20ore%2013%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Ucraina con tanti mesi dall’inizio dell’invasione nel giorno in cui nel paese si festeggia l’indipendenza da Lourdes messaggio del presidente Mattarella a Kiev e Mosca Brutale Resistenza legittima zielinski ci batteremo alla fine nessun compromesso un dipendente della centrale nucleare di zaporizhia il tuo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio Russo fuori dall’impianto uccisione di tutina e ministro la prova nel giorno dei funerali nessuna da per i killer secondo l’intelligenza di Mosca uccide regina è stata un agente Ucraina arrivata in Russia a fine luglio e poi è fuggita in Estonia per chi era invece l’attentato è opera dei servizi segreti russi la Russia si chiedono invece di Stati Uniti mentre si prepara una consegnare un nuovo pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari continuano intanto gli attacchi russi contro zaporizhia intorno alle 4 di questa mattinaerano le tre in Italia l’esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture della città Lo ha reso noto il sindaco interim anatoli kurkaev secondo quanto riporta il kiwi indipendente non si hanno per il momento notizie di vittime Sono in corso le operazioni per capire l’entità dei danni l’eventuale il numero delle vittime kurkaev ha poi esortato i residenti della città recarsi nei centri di accoglienza più vicini un dipendente della centrale nucleare di Lisa il suo autista sono rimasti uccisi nell’esplosione di un colpo di mortaio all’esterno dell’impianto l’ho riferito il presidente dell’azienda nucleare statale Ucraina energo Anton Petrov in un’intervista al sottolineando la pericolosità della situazione il rappresentante permanente dell’Ucraina alle Nazioni Unite servivi Silvia ha chiesto una presenza permanente dell’agenzia internazionale per l’energia atomica Presso la centrale nucleare zaporizhia in attesa che gli ucraini neri prendano il pieno controllo al meeting di Rimini il dibattito tra i leader dei partiti in vista delle elezionicritiche del 25 settembre non vorrei che le sanzioni stiano Alimentando la guerra Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione ha detto Matteo Salvini al meeting di Comunione e Liberazione per Enrico Letta la cosa peggiore che si possa fare dare segni di cedimento a Putin parlo vorrebbe dire darla vinta a Putin che sta ricattando l’Italia è l’Unione Europea oggi a Rimini atteso l’intervento di Mario Draghi intanto dopo l’impennata del prezzo del gas energetico torna a dominare la campagna elettorale se Giorgia Meloni App Real Price CAP ma solo se europeo Luigi Di Maio sorta essere celeri e vincere la battaglia in Unione Europea senza aspettare il prossimo governo mentre eri a spingere il re dei prezzi amministrati per 12 mesi Matteo Salvini Antonio tajani concordano sul tetto al prezzo dell’energia Mari Lanciano sul nucleare intanto d’Abruzzo un messaggio a rassicurante gli europei saranno al sicuro questo inverno e negli inverni che verranno il comitato per i medicinali per usoagenzia Europea del farmaco terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione dei vaccini mrna per il covid adattati per il ceppo originale la sua variante via 1 omicron nelle ultime 24 ore sono stati registrati 35360 nuovi casi e 134 decessi eseguiti in totale 200 7761 tamponi per un tasso di positività del 17% in calo le terapie Intensive così come i ricoveri e oggi 24 agosto sono passati 6 anni dal terremoto del Centro Italia che alle 3:36 di quel 2016 con una scossa di magnitudo 6.0 distrutti Amatrice accumoli Arquata del Tronto e altri Borghi tra Lazio Umbria Abruzzo e Marche a oggi la costruzione post sisma entrata nella fase matura con 10.000 cantieri di edilizia privata che sono stati aperti negli ultimi due anni e che a giugno 2022 hanno fatto registrare 22700 richieste diquanto emerge dal rapporto 2022 presentato il 19 agosto di quest’anno dal Commissario straordinario Giovanni Legnini e noi per il momento ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa