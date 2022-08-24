Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 18:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-24/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2024-08-2022%20ore%2018%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno fragoroso applauso dell’ auditorium della Fiera di Rimini accolto oggi l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali per a te combatte costruite voi giovani siete la speranza della politica ha detto draghi aprendo il suo intervento anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia all’Europa con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il giorno della guerra alle tensioni sul Taiwan la congiuntura economica è segnato da una profonda incertezza e l’infrazione pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese poi premere ha invitato tutti ad andare a votare sono convinto del primo governo di qualunque colore tra riuscire a superare le difficoltà che sembrano insormontabili l’Italia ce la farà anche questa volta concluso il premier l’economia il tasso di rischio di povertà avere la percentuale delle persone che hanno un reddito70% di quello medio disponibile in Italia è salito passando dal 20% del 2020 al 20,1% del 2021 per 11,84 milioni di persone coinvolte non si legge nelle ultime tabelle euro secondo cui la percentuale sale al 25,2% se si considerano anche le persone a rischio di esclusione sociale ovvero quelle che sono a rischio di povertà o non possono permettersi una serie di beni materiali attività sociali o vivono in famiglia a bassa intensità lavorativa oltre un quarto di bambini italiani con meno di 6 anni vive in famiglia rischio di povertà albero con reddito inferiore al 70% di quello disponibile è in arrivo la data di settembre legate all’acquisto di libri e corredo scolastico da parte delle famiglie lo afferma il Codacons che fornisce anche quest’anno i dati sulle spese che dovranno affrontare i genitori non casione dell’avvio del nuovo anno scolastico in base ad un primo dializzato dell’associazione si scopre che per diari astucci zaini e materiale scolastico Mario i prezzi sono in rialzo in media del + 7% rispetto allo scorso anno seguendo il Trend è l’inflazione che registra unil nostro Paese Quest’anno Il prezzo di uno zaino di marca raggiungi €200 mentre per un astuccio griffato attrezzato la spesa tocca il picco di €60 stai qualcosa con i prodotti che secondo l’associazione risultano in modo più costosi sono quelli firmati da influencer e youtuber squadra di calcio e personaggi famosi che hanno lanciato linee specifiche per la scuola la spesa per il materiale completo può così raggiungere durante l’anno scolastico quota €588 a studente a cui va aggiunto il costo per i libri di testo tra corredo e libri si rischia Infatti facilmente di arrivare a €1300 a studente sposiamoci in Sicilia in chiusura in Italia il primo caso risultato contemporaneamente positivo a Vaiolo delle scimmie covid e HIV Who l’uomo 36 anni ha sviluppato febbre mal di gola e mal di testa fatica di un infiammazione della zona inguinale dopo 9 giorni dal rientro di un viaggio in Spagna Dove ha detto di aver avuto rapporti sessuali non protetti con uomini a descrivere il caso il primo riportato in letteratura sono i ricercatori dell’università del Policlinico San Marco di Catania il paziente soffre dibipolare assume regolarmente farmaci è stato dimesso dall’ospedale dopo quasi una settimana si è ripreso dal grave del Vaiolo delle scimmie rimasta solo una piccola cicatrice il nostro caso sottolinea Che rapporti sessuali potrebbero essere la modalità di trasmissione predominante per il vaiolo scrivono i ricercatori evidenziando che in tampone e ancora positivo dopo 20 giorni questo suggerisce che queste persone potrebbero essere ancora contagiosi per diversi giorni dopo la remissione clinica i medici dovrebbero incoraggiare scrivono gli specialisti di Catania all’adozione di precauzioni appropriate era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa