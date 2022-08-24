Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-24/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2024-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica e un’apertura un lunghissimo applauso dell’auditorium della Fiera di Rimini accolto oggi l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali per Ateco battete costruite giovani siete la speranza della politica ha detto draghi aprendo il suo intervento anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia all’Europa con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra intenzione di tutta Ivan la congiuntura economica è segnato da una profonda incertezza e l’infrazione pensa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese poi premere invitato tutti ad andare a votare tu non ho capito che il prossimo governo di qualunque colore Sara riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili l’Italia ce la farà anche questa volta concluso il premier l’economia il tasso di rischio di povertà avere la percentuale delle persone che hanno un70% di quello medio disponibile in Italia ha vinto passando dal 20% del 2020 al 20,1% del 2021 per 11,84 milioni di persone coinvolte lo silenzio nelle ultime tabelle euro stata secondo cui la percentuale sale al 25,2% se si considerano anche le persone a rischio di esclusione sociale ovvero quelle che sono a rischio di povertà non possono permettersi una serie di beni materiali attività sociali vivono in famiglia a bassa intensità lavorativa oltre un quarto di bambini italiani informerà di 6 anni vive in famiglia rischio di povertà vero con reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile è in arrivo la stangata di settembre legate all’acquisto di libri e corredo scolastico da parte delle famiglie lo afferma il Codacons che fornisce anche quest’anno i dati sulle spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico in base al primo monitoraggio realizzato dall’Associazione si scopre che per diari astucci zaini e materiale scolastico vario i prezzi e sono in rialzo in media del + 7% rispetto allo scorso anno seguendo il Trend dell’inflazione che registramercato vinto il nostro Paese Quest’anno Il prezzo di uno zaino di marca raggiungi €200 mentre per un astuccio griffato attrezzato la spesa tocca il picco di €60 spiega il Codacons i prodotti che secondo l’associazione di un assoluto più costosi sono quelli firmati da influencer youtuber squadre di calcio e personaggi famosi che hanno lanciato linee specifiche per la scuola la spesa per il materiale completo può così raggiungere durante l’anno scolastico con 588 euro a studente a cui va aggiunto il costo per i libri di testo tra corredo e libri si rischia Infatti facilmente arrivare a €1300 a studente era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa