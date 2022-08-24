Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2022 ore 08:45
VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA PROSEGUONO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA IL KM 527 E IL KM 524 CIRCA, IN PROSSIMITÀ DEL FOSSO SAN GIULIANO. ATTIVE LUNGO IL TRATTO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral