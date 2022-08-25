Meteo Roma del 25-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-25/Meteo%20Roma%20del%2025-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo e Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio qualche addensamento in più sulle regioni di nord-ovest in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite al centro tempo stabile con Cieli Però più sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne isolate piogge possibili in Appennino asciutto ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi al sud locali pioggia al mattino sul Molise Puglia Calabria e Sicilia localmente anche intense al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne peninsulari delle isole maggiori fenomeni in graduale esaurimento Comunque nel corso delle ore serali temperature minime massime stazionarie o locale via Carlo specie al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa