Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 17:15
VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2022 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ORE DEL POMERIGGIO TUTTO SOMATO TRANQUEILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON VENGONO SEGNALATE CRITICITA’ PARTICOLARI.
QUALCHE DISAGIO SULL’A1 FIRENZE ROMA, DOVE ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL’A1 CANTIERI ATTIVI ANCHE NEL TRATTO FROSINONE – ANAGNI-FIUGGI, IN DIREZIONE ROMA. LA CIRCOLAZIONE RISULTA AL MOMENTO RALLENTATA.
SULLA LITORANEA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI.
TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral