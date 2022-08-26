Traffico Roma del 26-08-2022 ore 09:30

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Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita per la Roma Napoli alla più la Tina è chiusa su disposizione dei vigili del fuoco a causa di un appartamento via Lidia tra via Segesta Piazza Roselle Per lo stesso motivo chiusa anche via del Mandrione in prossimità del Ponte ferroviario alle 12 a San Pietro Papa Francesco presidierà udienza speciale in aula Paolo Sesto le modifiche alla viabilità scatteranno intorno alle 10 questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’incontro Lazio Inter in questo caso la disciplina provvisoria di traffico è prevista dalle 18 alle 5 settembre per lavori sul ponte e sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 il traffico in arrivo da Fiumicino a diretta all’EUR è deviato in via della Magliana contestualmente chiuse le rampe di accesso da via Newton e da via della Magliana verso l’Eur per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura e della polizia locale di Roma Capitale

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