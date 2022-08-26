Ultime Notizie Roma del 26-08-2022 ore 07:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-26/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2026-08-2022%20ore%2007%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale è giovedì 25 agosto Buongiorno da Francesco Vitale contro la crisi di italiani hanno reagito con croci concretezza e insieme abbiamo dimostrato che l’Italia è un grande paese ha detto draghi tra gli applausi del meeting di comunione liberazione Rimini di qualunque colore sarà il prossimo governo Italia ce la farà anche questa volta ti pure il premier uscente ma verde protezionismo isolazionismo non coincidono con il nostro interesse Nazionale ha detto combatteremo fino alla fine contro la Russia non faremo alcun compromesso col nemico afferma diretti in occasione del giorno dell’indipendenza del ucraina da Mattarella e sostegno al presidente ucraino per la Brutale aggressione della Federazione Russa è contro la quale legittimo resistere gli fa Eco Drive Italia vicino al Ucraina e continuerà a fornirle sostegno anche tramite ficacci sanzioni a Mosca e di almeno 22 morti incluso un bambino di 11 anni il bilancio dell’ attacco missilistico Russo di ieri alla stazione ferroviaria disolo una cinquantina il governo italiano ha risposto necessari i piani di Risparmio del gas figura draghi livello di riempimento degli stoccaggi ho mai toccato al 80% in linea con l’obiettivo 90% entro ottobre dice il premier che sottolinea emanciparsi dal gas Russo è un obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale sui prezzi al prossimo Consiglio Europeo sarà presentato una proposta per un massimo Romeo spiega draghi da leggere più avanzata per la famiglia è quella dell’Ungheria ferma segretario leghista Salvini scatenato le polemiche col modello orban torneremo indietro di decenni sui diritti delle donne risponde con la Serracchiani intanto la Ferragni entra in campagna elettorale attaccando il partito della meloni Fratelli d’Italia ha reso impossibile abortire nelle Marche politica che richiede diventare Nazionale se la destra un solo confronta due non rispetta la par condicio AGCOM interviene con una delibera approvata a maggioranza dopo le segnalazioni sul confronto tra letta e meloni programmato per il 22 settembre l’autorità richiama a tuttii tempi al rigoroso rispetto della parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di approfondimento Mi dispiace commenta Vespa non avremmo tolto nulla a nessuno è fatto del buon giornalismo Noi siamo pronti a far notare tutti i leader in Italia il tasso di rischio di povertà la percentuale delle persone con un reddito inferiore al 60% di quello medio è salito al 20% Per un totale di 11,84 milioni di persone coinvolte e secondo le ultime spine eurostat oltre un quarto dei bambini con meno di 6 anni vive in famiglie a rischio povertà si tratta del dato peggio dal 1995 1 a 56 anni è stata uccisa nel cortile di un condominio a Bologna dell’ex compagno un ventisettenne che l’ha colpita con un martello la vittima al telefono con la sorella gridava aiuto come è stato arrestato la donna aveva denunciato per stalking ma non erano state prese misure uno scambio di persona l’origine dell’ aggressione al ventenne bolognese in vacanza Crotone ridotto in fin di vita e tuttobuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa