Meteo Roma del 27-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-27/Meteo%20Roma%20del%2027-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al Celio poco irregolarmente nuvolosi con piogge tra Lombardia e Trentino Alto Adige instabilità momento nel pomeriggio con acquazzoni temporali sparsi sui rilievi in sconfinamento sulle pianure adiacenti tra la terra e la notte che arrivo anche sulle pianure specie al Nordest al centro al mattino durante pioggia tra Lazio e Toscana sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità momento su tutte le regioni con acquazzoni temporali sparsi tutto sui settori costieri in serata fenomeni in esaurimento con Cieli poco nuvolosi al sud tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali dove avremmo cieli sereni o poco nuvolosi temporali sparsi possibile al pomeriggio che settori interni peninsulare delle isole maggiori Maggiori schiarite altrove in serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime stabile in generale rialzo sottopenisola massimo in calo al centro nord e stabili o in lieve aumento al sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa