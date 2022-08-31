Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 09:15
VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ANAGNI E COLLEFERRO, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA IN DIREZIONE ROMA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA;
IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA;
PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO, SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral