Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFIC OIN TEMPO REALE
AGGIORNAMENTO
SULL A1 ROMA FIRENZE
UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE
A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO DI PIU’ VETTURE
TRA ANAGNI E FERENTINO
PER CHI VIAGGIA VERSO NORD
PROSEGUENDO ALTRI DISAGI
MA QUI PER LAVORI
DOPO IL CASELLO DI ORTE CON 4 KM DI CODA IN AUMENTO
IN DIREZIONE DI FIRENZE
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
AUTO IN FILA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE
DA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
PER UN SINISTRO OCCORSO SULLA TANGENZIALE
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
A NORD DELLA CAPITALE
A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI
SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS NELLE DUE DIREZIONI
TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL GRANDE RACCORDO
IN CHIUSURA IL TRASPORTO CAPITOLINO
RIMANE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA CENTOCELLE
CON FREQUENZA DEI TRENI IN VIAGGIO DI 30 MINUTI
È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral