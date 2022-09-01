Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2022 ore 17:45
VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE
PERMANGONO CODE SULL AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA
A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
SIAMO TRA FROSINONE E FERENTINO VERSO LA CAPITALE
PASSIAMO SUL RACCORDO
VIABILITA RIPRISTINATA E SCORREVOLE
NELLE DUE CARREGGIATE
SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS
NELLE DUE DIREZIONI
A SEGUITO DI CANTIERI ATTIVI
TRA VIA DELLA GIUSTINIANA
E IL GRANDE RACCORDO
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
AUTO IN FILA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE
DA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
PER UN SINISTRO OCCORSO SULLA TANGENZIALE
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
SULLA TANGENZIALELAVORI NOTTURNI, TRA LE 22 E LE 6, NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL TRAFFICO NELLE ORE DI CANTIERE SARÀ DEVIATO SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO CAPITOLINO
RIMANE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA CENTOCELLE
CON FREQUENZA DEI TRENI IN VIAGGIO DI 30 MINUTI
È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral