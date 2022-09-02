Meteo Roma del 02-09-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-02/Meteo%20Roma%20del%2002-09-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità tratti compatta Special sui mi romani e Valle del Po con piogge deboli moderate al pomeriggio pioggia e temporali su Alpi e Appennino settentrionale sereno o poco nuvoloso altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su settore Alpini e prealpini fenomeni in esaurimento nelle ore notturne Al centro al mattino piogge sparse su Umbria Marche Abruzzo con fenomeni localmente intensi sulle coste adriatiche al pomeriggio precipitazioni nel senso nelle altre regioni con possibili nubifragi fra Marche e Abruzzo in serata a tempo in deciso miglioramento con Ampi spazi di sereno preside piogge sulle coste abruzzesi al sud Al mattino c’è ricoperti di specie sulle regioni peninsulari Ampi spazi di sereno sulla Sardegna al pomeriggio pioggia e temporali sul Molise Campania Basilicata e Puglia cieli soleggiati sulle Isole maggiori in serata e nottata residue precipitazioniCampania Molise Puglia variabilità asciutta altrove temperature minime in calo al nord sulla Sardegna stabilimento al centro-sud massimo e generale diminuzione su tutta la penisola dei previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa