Meteo Roma del 02-09-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-02/Meteo%20Roma%20del%2002-09-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino piogge sparse sulle regioni con variabilità assoluta altrove al pomeriggio pioggia e temporali su Alpi Appennino con sconfinamenti verso le pianure al Nord Ovest sulla Romagna più asciutto altrove serata e nottata residue piogge al Nord Est sulla Liguria asciutto altrove al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi piogge sparse sulla Toscana al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a un Marche settori settentrionali di lazio-abruzzo tempo stabile in serata con Cieli poco nuvolosi pioggia e temporali nella notte in arrivo sulle regioni tirreniche al sud Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio sono attesi variazioni di rilievo congeli per lo più soleggiati in serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi qualche pioggia possibile nella notte sulle coste della campagna sulla Sardegna settentrionale temperatureinutile Carlo al Nord Est su regioni adriatiche e Ioniche in rialzo altrove massimo in calo al nord stabili in rialzo sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa