Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 09:45
VIABILITÀ DEL 02 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA DOVE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA LAURENTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E ARDEATINA.
ANCORA CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TRA VIA DEI CASTELLI ROMANI E SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral