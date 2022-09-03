Traffico Roma del 03-09-2022 ore 19:30

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Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ancora in corso i rientri dalle località di villeggiatura permangono code di attesa alla barriera di Roma Est perle proveniente dall’Abruzzo è quello di Roma Sud per il traffico proveniente da Napoli per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia in carreggiata esterna code al bivio con la Roma Fiumicino e l’uscita a Ostia Acilia si tratta di lavori sempre in esterna Ci sono code a tratti a partire dall’ uscita Ardeatina fino al bivio con la Roma Napoli a complicare la situazione un incidente al km 41 e 200 si tratta del ribaltamento di un autovettura ancora sul raccordo è ancora in carreggiata esterna abbiamo code tra la sala era Lavinia si tratta prevalentemente di traffico diretto allo stadio tra poco più di un’ora 20:45 all’Olimpico in programma lazio-napoli abbiamo traffico molto intenso perché non la zona delItalico anche a ridosso di Tor di Quinto al Flaminio Real della Vittoria stessa situazione sulla tangenziale dopo Ci sono rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino all’uscita Parioli Campi Sportivi Naturalmente in direzione Stadio Olimpico e restiamo nel quadrante Nord sulla Cassia bis Veientana ancora code tra via della Giustiniana Nel raccordo anulare in questo tratto transita su carreggiata è ridotta in corso infine la settima edizione della Ostia Antica festival presso il parco archeologico non si escludono ripercussioni per il traffico nell’area circostante maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma