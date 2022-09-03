Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 16:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-03/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2003-09-2022%20ore%2016%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno caro energia in natura le famiglie italiane a rischio povertà energetica Sono circa 4 milioni Pertanto si trovano in queste condizioni di difficoltà oltre 9 milioni di persone e quanto emerge da una elaborazione idealizzata ufficio studi cgia sugli ultimi dati disponibili dati allarmanti Anche perché sicuramente sottodimensionati poiché sono stati firmati Ben prima te lo shock energetico scoppiato nel nostro paese a partire dalla seconda metà del 2021 inaugurazione degli Artigiani veneti si stimano in condizioni di povertà energetica i nuclei familiari che non riescono a utilizzare i con regolarità di impianto di riscaldamento d’inverno quello di raffrescamento detta la causa delle precarie condizioni economiche non dispongono utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici ad elevato consumo di energia al sud Maggiore vulnerabilità delle famiglie per consumi di luce e gastermini assoluti la Campania la regione maggiormente in difficoltà il numero delle famiglie che utilizza saltuariamente luce e gas con estreme difficoltà oscilla tra le 519779 mila unità altrettanto critica la situazione in Sicilia dove la porchetta Acilia tra i 481000 e i 722000 nuclei familiari in Calabria che presenta un pranzo tra le 191287 famiglie in difficoltà nell’utilizzo quotidiano di energia elettrica imitano Cambiamo argomento un sottomarino nucleare Russo si troverebbe nelle acque italiane tra Malta e la Sicilia si tratterebbe di un sottomarino d’attacco probabilmente di missili da crociera da quanto tempo il sottomarino operi nell’aria Ma secondo la testata on-line Ucraina che ha diffuso la notizia potrebbe essere stato dislocato per sostituire l’incrociatore russo che ha lasciato il Mediterraneo il 20 agosto la cronaca una chat segreta con minacce insulti e messaggi che avrebbero spinto al suicidio e questa l’ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti che indagano sulla morte di un tredicenne di Cagnano caduto giovedì dafesta di casa la pista è una gang di bulli che già la settimana prima che ragazzino partissi per le vacanze lo aveva aggredito sia verbalmente che fisicamente una questione della quale non esiste tra Accendi Nunzio informative ma di qualcuno avrebbe riferito ai militari dell’arma inizialmente sembrava si trattasse di un incidente si pensava ad una caduta accidentale mentre da Catino sistema va l’antenna tv ma nelle ore successive la pista è cambiata i carabinieri avrebbero trovato una chat dei contenuti inquietanti sul cellulare del ragazzo la procura di Torre Annunziata aperto un fascicolo per istigazione al suicidio che nelle prossime ore passerà al tribunale dei minori di Napoli lo sport in chiusura vogliamo a Parigi Oggi è un giorno importantissimo per tutti gli appassionati di arti marziali miste nella Juventus Marvin vettori incontro tra questa sera l’australiano testa di serie numero 2 Robert whittaker anche un altro italiano della Juve non batterà nella gabbia il Roma Alessio di Chirico affronterà Roma in coppa e lo spettacolo a tinte Tricolori occhi puntati ovviamente su due pesi medi italiani di Chirico combatteva nel terzo match quindi intorno alle 21:30tu risalita su un ottagono subito dopo il Trentino numero 3 al mondo nella sua categoria a un’altra Vittoria prestigiosa dopo quella contro Paulo costa e chi sta vincendo Vittorio potrebbe tornare sul ring e per la cena nei prossimi mesi era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa