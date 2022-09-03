Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 18:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-03/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2003-09-2022%20ore%2018%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno caro energia in primo piano le famiglie italiane a rischio povertà energetica Sono circa 4 milioni per tanto si trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9 milioni di persone e quanto emerge da una elaborazione idealizzata dall’ufficio studi sugli ultimi dati disponibili dati allarmanti Anche perché sicuramente sottodimensionati poiché sono stati firmati Ben prima dello shock energetico scoppiato nel nostro paese a partire dalla seconda metà del 2021 II nella frazione degli Artigiani veneti si stimano in condizioni di povertà energetica i nuclei familiari che non riesco a utilizzare i con regolarità di impianto di riscaldamento d’inverno quello di raffrescamento d’estate è a causa delle condizioni economiche non dispongono utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici ad elevato consumo di energia al sud Maggiore vulnerabilità delle famiglie per consumi di luce e gas in termini assolutiCampania la regione maggiormente in difficoltà il numero delle famiglie che utilizza saltuariamente luce e gas con estreme difficoltà oscilla tra le 519779 mila unità altrettanto critica la situazione in Sicilia dove la forchetta oscilla tra i 481000 e i 722000 nuclei familiari e in Calabria che presenta un grande tra le 191280 7000 famiglie in difficoltà nell’utilizzo quotidiano di energia elettrica e metano Cambiamo argomento un sottomarino nucleare Russo si troverebbe nelle acque italiane tra Malta e la Sicilia si tratterebbe di un sottomarino d’attacco probabilmente dotato di missili da crociera non è chiaro Da quanto tempo il sottomarino a piedi nell’aria Ma secondo la testata on-line Ucraina che ha diffuso la notizia potrebbe essere stato dislocato per sostituire gli incrociatore russo che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto la cronaca una chat segreta con minacce insulti e messaggi che avrebbero spinto al suicidio e questa li potete L’ha quasi stanno lavorando gli inquirenti che indagano sulla morte di un tredicenne di Cagnano caduto giovedì dalla finestra di casaSei una gang di bulli che già la settimana prima che era casino partite per le vacanze lo aveva aggredito sia verbalmente che fisicamente una questione della quale non esiste tra Accendi Nunzio informative ma di qualcuno avrebbe riferito in merito dell’arma inizialmente sembrava si trattasse di un incidente si pensava ad una caduta accidentale mentre da gattino sistema va l’antenna tv ma nelle ore successive la pista è cambiata i carabinieri avrebbero trovato una chat dei contenuti inquietanti sul cellulare del ragazzo e la procura di Torre Annunziata aperto un fascicolo per istigazione al suicidio che nelle prossime ore passerà al tribunale dei minori di Napoli andiamo a Mosca in chiusura nella storica sala delle colonne della casa dei sindacati che nel passato ha visto di tutti i leader sovietici la camera ardente di mikhail Gorbaciov Cerca 2000 le persone che sono stati in fila cittadini comuni e volti noti per la commemorazione civile dell’ultimo leader del Lourdes la fila al fianco del teatro Jolly fino alla casa dei sindacati come annunciato non ha fatto visita al feretro Vladimir Putin Tra le tante visite anche quella dell’ex presidente e vicepresidente del consiglio di sicurezza ed anche il leader ungherese orbansi trova a Mosca per la cerimonia non sono previsti incontri con il presidente russo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa