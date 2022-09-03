Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-03/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2003-09-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Il caro energia in apertura le famiglie italiane a rischio povertà Sono circa 4 milioni per tanto si trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9 milioni di persone e quanto emerge da un’elaborazione idealizzata dallo studio CGA sugli ultimi dati disponibili dati allarmanti Anche perché sicuramente sottodimensionati poiché sono stati firmati Ben prima dello shock energetico scoppiato nel nostro paese a partire dalla seconda metà del 2021 secondo inaugurazione degli Artigiani veneti si stimano in condizioni di povertà energetica i nuclei familiari che non riesco a utilizzare i con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno quello di raffrescamento d’estate a causa delle precarie condizioni economiche non dispongono utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici ad elevato consumo di energia al sud Maggiore vulnerabilità delle famiglie per consumi di luce e gasassoluti la Campania la regione maggiormente in difficoltà il numero delle famiglie che utilizza saltuariamente luce e gas con estreme difficoltà uscirà tra le 519779 mila unità altrettanto critica la situazione in Sicilia dove la porchetta oscilla tra i 481000 e i 722000 nuclei familiari e in Calabria che presenta un grande tra le 191280 7000 famiglia in difficoltà nell’utilizzo quotidiano di energia elettrica e metano Cambiamo argomento un sottomarino nucleare Russo si troverebbe nelle acque italiane tra Malta e la Sicilia si tratterebbe di un sottomarino d’attacco probabilmente dotati di missili da crociera non è chiaro Da quanto tempo il sottomarino operino Ilaria ma secondo la testata on-line Ucraina che ha diffuso la notizia potrebbe essere stato dislocato per sostituire l’incrociatore russo che ha lasciato il Mediterraneo il 24 la cronaca una chat segreta con minacce insulti e messaggi che avrebbero spinto al suicidio è questa l’ipotesi se l’ha quasi stanno lavorando gli inquirenti che indagano sulla morte di un tredicenne di Carmiano caduto giovedì dalla finecasa la pizza e una bianca di bulli che c’è la settimana prima che la gattina partite per le vacanze lo aveva aggredito sia verbalmente che fisicamente non è questione della quale non esiste tracciante Nunzio informative ma di qualcuno avrebbe riferito ai militari dell’arma inizialmente sembrava si trattasse di un incidente si pensava ad una caduta accidentale mentre da gattino sistema va l’antenna tv ma nelle ore successive la pista è cambiata i carabinieri avrebbero trovato una chat dei contenuti in tanti sul cellulare del ragazzo la procura di Torre Annunziata aperto un fascicolo per istigazione al suicidio che nelle prossime ore passerà al tribunale dei minori di Napoli andiamo a Mosca in chiusura nella storica sala delle colonne della casa dei sindacati che non ha visto le segue di tutti i leader sovietici la camera ardente di mikhail Gorbaciov Cerca 2000 le persone che sono stati in fila cittadini comuni e volti noti per la commemorazione civile dell’ultimo leader del Lourdes la fila al fianco del teatro Bolshoi fino alla casa dei sindacati come annunciato non ha fatto visita al feretro Vladimir Putin Tra le tante visite anche quella dell’ex presidente e vicepresidente del consiglio di sicurezza ed anche il leadervideo orban si trova a Mosca per la cerimonia non sono previsti incontri con il presidente russo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa