Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANO CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E OSTIENSE.
SI SONO FORMATE CODE SULL’A24 ROMA-TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST VERSO TERAMO.
TRAFFICO INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, SI RALLENTA PRESSI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA E ALBANO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral