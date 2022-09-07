Meteo Roma del 07-09-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-07/Meteo%20Roma%20del%2007-09-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo e Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord c’è lì poco irregolarmente nuvolosi al settentrione con piogge sparse al nordovest al pomeriggio acquazzoni temporali sparsi su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso la pianura Padana in serata e nottata instabilità aumento con piogge e temporali su tutte le regioni più asciutto in emilia-romagna al centro Natino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sui settori tirrenici al pomeriggio isolate piogge nelle zone interne e soleggiato altrove insalata numerosità vento ma con tempo asciutto pioggia in arrivo sulla Toscana nella notte al sud Al mattino che addensamenti tra Campania Basilicata e Calabria sole prevalente altrove al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiati maggiore nuvolosità in Sardegna trovate piogge nelle zone interne della Sicilia stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi piogge in arrivo nella notte sulle coste campane temperature minime aumento sulle regioni peninsulari e stabili avvocato solemaggiori massime in lieve aumento al sud stabili o in caso sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa