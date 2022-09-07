Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 19:10

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romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno andiamo in Russia un’apertura Mosca non fornirà più petrolio e gas a quei paesi occidentali che imporranno un Price CAP sull’energia russa ha detto il presidente Vladimir Putin ha Vladivostok non consegneremo nulla al contrario i nostri interessi in questo caso economici nei gas nel petrolio nel carbone in niente aggiunto il presidente ha poi detto di avere in mente di imporre restrizioni sulle esportazioni di grano e sementi ucraini verso l’Europa e ti volete discutere con il presidente turco erdogan le sanzioni imposte da presentare alla Russia costituiscono una minaccia il mondo intero ha concluso Putin e quindi in caso energia l’agenzia di Rating Standard & Poor’s stima che la bolletta dell’Europa supera i suoi livelli pre-pandemia di oltre 1000 miliardi di euro per effetto della stretta all’esportazione di gas Russo gli altri prezzi a graveranno la questione su chi debba sopportare questo massiccio fratellodiario si legge nel rapporto dell’agenzia di Rating dedicata l’utility europee la chiusura a tempo indeterminato del Nord stream che Standard & Poor’s considera permanente nel suo scenario di base aggiunge Infatti impressione aziende energetiche relazione prezzi alle fioriture di gas ed energia elettrica e la loro liquidità la cronaca un incendio travolto l’impianto della nitrolchimica Azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi nell’aria industriale di via Monferrato San Giuliano Milanese 6 persone sono rimaste ferite Una delle quali in modo grave 4 hanno riportato intossicazioni di lieve entità due sono le persone ustionate il sindaco di vita cittadina e chiudere le finestre le forze dell’ordine hanno isolato la zona interessata anche le aziende non interessate dalle fiamme sono stati evacuati a scopo precauzionale un centinaio i vigili del fuoco al lavoro la Croce Rossa Ha allestito un punto di assistenza in chiusura l’ultimo l’allarme di Save the Children il 23,1% di 15-20 9 anni in Italia si trova in un limbo fuori da ogni percorso di lavoro Istruzione e formazione che numero èEuropea oltre il doppio di Francia e Germania il 12,7% degli studenti non arriva il diploma perché abbandona precocemente gli studi Se poi una percentuale rilevante il 9,7% del totale diplomato su 10 nel 2022 senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro dell’università savethechildren.net a Porta la ricerca del tempo perduto la definisce dispersione implicita ed è connesso all’impoverimento educativa e la povertà materiale di rapporto segnale una forte disparità geografica nella dispersione implicita che risulta più alta in campagna al 19,8% l’abbandono scolastico nella maggior parte delle regioni Va ben oltre la media nazionale con punta in Sicilia del 21 del 1 % Puglia 17,6% campagna 16,4 Calabria 14% era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa