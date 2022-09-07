Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-07/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2007-09-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione un Buonasera dalla vita essere in primo piano andiamo ablativo sto che il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale nel quadro caratterizzato da soluzioni adottate nei confronti di Mosca il numero uno del Cremlino come ripristino i media sostiene che l’inflazione in Russia è in calo mentre è in aumento nei paesi occidentali nella sua accusa Putin a sostegno delle sanzioni contro mosca per invasione dell’Ucraina sono una minaccia per il mondo intero mi riferisco a incalzata l’entusiasmo dell’Occidente i suoi tentativi aggressivi di costringere altri paesi per il suo modello di comportamento di derubarli della loro sovranità imporre loro la sua volontà per Putin e quindi la Russia sta resistendo bene alle aggressioni economiche finanziarie e tecnologiche mentre i paesi occidentali ha spiegatosorprendo più di Mosca a causa delle sanzioni Intanto il presidente russo Si prepara ad aprire un nuovo fronte economico dopo il gatto il grano Putin ha annunciato l’intenzione di discutere con il leader turco erdogan ha la possibilità di limitare l’esportazione di grano e cibo dal Ucraina all’Europa poiché non viene inviato i paesi più poveri che ne hanno bisogno la cronaca un grande incendio divampato a San Giuliano Milanese in un’azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento rifiuti pericolosi le persone rimaste ferite in due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale uno in codice rosso al San Gerardo di Monza è una in codice giallo al San Paolo e loro condizioni sono gravi in particolare preoccupa il 43enne ha portato a Monza ricoverato per ustioni di secondo e terzo grado avvolto torace arti inferiori e superiori per le altre quattro riferiscono i vigili del fuoco presenti con 14 squadre non è stato necessario il ricovero ci sta Inoltre cercando di rintracciare una persona da cui macchina risulta parcheggiata nelle vicinanze ma che ancora non si è riusciti a contattare per precauzione Si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e Non avvicinarti alla zona interessatascritto su Facebook il comune di San Giuliano Milanese andiamo in Africa e Mozambico un attentato terroristico di matrice presumibilmente già dista verificatosi ieri sera è costato la vita a suor Maria di Coppi 83 n italiano di Vittorio Veneto e missioni in Africa dal 1963 mi trovo due missionari veneti le altre suore la missione è stata data alle fiamme la parrocchia accoglie sfollati che scappano dai gruppi terroristici islamici pagina trovi rinchiuso il virus arretra nelle corsie degli ospedali italiani in una settimana la curva di ricoveri nei reparti ordinari sia nelle terapie Intensive registra un netto calo pari al 21,5% nel dettaglio il caldo è pari al 21% nelle parti di area medica in misura Maggiore nelle terapie Intensive meno 28 % dove ormai le presenze sono molto ridotte e quanto emerge dalla rilevazione del 6 settembre degli ospedali sentinella aderenti al verde della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e ospedaliere era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa