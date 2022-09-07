Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA.
PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA PRENESTINA, SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO LA CAPITALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral