Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 14:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-08/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2008-09-2022%20ore%2014%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla rotazione da parte di Francesco Vitale il maltempo torna a colpire l’Italia spingendosi fino in Toscana a Como La grandine ha causato ingenti danni con numerose strade chiuse per allagamenti smottamenti il paese di Blevio è stato invaso da fiumi di fango e detriti i violenti temporali hanno colpito anche la sponda lecchese del lago di Como provocando forti disagi alla circolazione la superstrada 36 che collega Milano la Valtellina è chiusa all’altezza di Lecco in direzione nord una tromba d’aria si è abbattuta sulla parte Veronese del Lago di Garda danni cieli forti piogge anche a Livorno e allagamenti e frane in Trentino continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre Rigoletto a torna sul concetto di voto utile siamo gli unici che possono vincere nei collegi in animali che non vuole la destra Ma vota 5 Stelle terzo quarto polo in realtà semplicemente fatta vincere da destra sul tema del presidente risonanza Credem di Chiara io sono contro lo trovofasciatoio insidiosa e secondo il leader del PD il vero obiettivo di Berlusconi Salvini e meloni e mandare a casa Sergio Mattarella è il grande rischio è che il centro-destra abbia con questo sistema elettorale numeri da cambiare la costituzione il segretario di azione Carlo Calenda replica picato nessuno che c’era Mattarella e non si cambierà la Costituzione Renzi draghi di più bravo di tutti noi un sostenerlo il leader della Lega Matteo Salvini sottolinea per le sanzioni alla Russia soffriamo noi non Putin attimi di paura nei cieli Italiani nel pomeriggio di ieri una Airbus a319 in volo sulla tratta Malpensa Palermo ha Infatti perso i contatti Radio con gli enti nazionali del traffico civile 2 caccia intercettori Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono quindi decollati della base aerea di trapani-birgi sede del 36esimo Stormo caccia per raggiungerlo e identificarlo Durante la fase di avvicinamento l’aereo ha ripristinato le comunicazioni E l’allarme è rientratoi carabinieri hanno arrestato 22 persone nell’ambito di un operazione contro la Ndrangheta condotta nella provincia di Reggio Calabria in manette sono finiti i soggetti ritenuti legati alla cosca Nasone caietti di Scilla per 18 di loro nell’operazione disposto di carcere mentre altre quattro sono finite ai domiciliari il Milan non si prepara ad affrontare un’altra tappa del Tour de force che lo attende da chi è la sosta con l’obiettivo di dare continuità Nel derby dopo il mezzo passo falso in Europa sabato alle 20:45 rossoneri saranno di scena al Marassi contro la Sampdoria e Stefano Pioli sta già cominciando a ragionare sulla formazione da opporre ai blucerchiati con qualche cambialo a Genova potrebbe finalmente scattare l’ora di Dio courage pronto a scendere in campo dal primo minuto al posto di girare Ma quello per i due centravanti non sarà l’unica vincente mento bella serata a vedere noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa