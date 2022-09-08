Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 19:10

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romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno La Commissione Europea dopo una busta con i prezzi del gas della Mercede gli annunci del Cremlino metti sul tavolo 5 misura breve termine per contenere le conseguenze del Caro energia per famiglie imprese del vecchio continente 30 di quanto avvenuto in occasione del pacchetto di sanzioni contro la Russia con l’embargo sul petrolio Russo tenuto in ostaggio per un mese dall’ Ungheria di Viktor orban l’esecutivo comunitario questa volta prende tempo prima di presentare formalmente le proposte agli Stati membri le proposte formali arriveranno probabilmente la settimana prossima ricevendo Quindi gli input che emergeranno nella discussione tra i ministri nel consiglio energia che si terrà dopodomani a Bruxelles argomento salute aspettativa e tenore di vita istruzione di covid ha riportato il mondo indietro di 5 anni ma per me è un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi indicando che la guerra in Ucraina potrebbe peggiorare ulteriormente la situazioneper la prima volta dalla sua creazione più di 30 anni fa l’indice di sviluppo umano è diminuito per due anni di fila Nel 2020 nel 2021 torna dal livello del 2016 secondo il programma di sviluppo delle Nazioni Unite questi in declino riguarda più del 90% dei paesi del pianeta andiamo in Ucraina il viso è un calciatore di chi ha perso le nazioni unite ha detto al consiglio di sicurezza dell’ONU che migliaia di cittadini ucraini vengono deportati con la forza in regioni isolate e depresse della Siberia dell’ estremo Oriente Russo 2,5 milioni di persone inclusi 38000 bambini denunciando lo schema di filtrazione della Russia è rappresentante di chi è pallone Ho aggiunto che i freni costretti a recarsi in Russia o nel territorio controllato da Mosca vengono uccisi e torturati terrorizzati con il pretesto di una ricerca di persone pericolose da parte delle autorità russe coloro che hanno opinioni politiche diverse sono affiliati a Palermo e medio Crini scompaiono in un’area grigia i bambini vengono strappati dalle braccia dei genitori torniamo in Italia in chiusura allerta meteo arancione oggi su gran parte del Veneto alcuni settori della Lombardia valutato Inoltre allerta giallaTrentino Alto Adige Emilia Romagna Toscana Umbria e Lazio sulle tanti territori di Lombardia e Veneto su alcuni settori di Valle d’Aosta Piemonte Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Molise Campania un flusso instabile con centro sulla Gran Bretagna si avvicina al nostro paese nelle prossime ore ti verrà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità interesseranno gran parte del nord della giornata di oggi si estenderanno alle regioni centrali specie quelle del versante tirrenico i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci frequente attività elettrica grandinate e forti raffiche di vento era l’ultima notizia che decise Guidolin uso e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa