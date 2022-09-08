Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-08/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2008-09-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo nel Regno Unito in apertura di giornale perché è allarme per l’aggravamento delle condizioni della 96 anni regina Elisabetta annunciate da Buckingham Palace oggi la Sovrana mostrata si in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese per il passaggio di consegne la testa del governo britannico Boris Johnson il premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno era stata già ieri a rinunciare ad una riunione virtuale in seguito ad una nuova valutazione del suo stato questa mattina Dottori della regina hanno espresso preoccupazione è raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica si legge nella nota di Palazzo La Corte precisa che sono stata resta a riposo e che i suoi familiari più stretti a partire evidentemente da l’erede al trono Carlo sono stati informati tutti e quattro i figli della Regina Elisabetta al suo al suo capezzale nella residenza scozzesearrivo del principe William nipote della regina e seconda linea di successione dopo suo padre Carlo andiamo in Ucraina Mattia sorbi una giornalista italiano Apri lente stato ferito alla Farnesina riferiscono di essere in contatto costante con il giornalista coinvolto nell’incidente curato ci sono notizie positive sul suo stato di salute a poco copertura per comunicare Ma dispone di un contatto libero stiamo lavorando per farlo rientrare in sicurezza in Italia appena possibile il reporter su Facebook scrive sto bene sono al sicuro torniamo in Italia in chiusura una tromba d’aria si è abbattuta Questa mattina sulla parte Veronese del Lago di Garda non ha colpito la sponda ma si è scaricata in acqua si stanno facendo verifiche per accertare che nessuno imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di lago oltre la tromba d’aria questa mattina lungo la sponda veronese del Garda che è stata una fittissima pioggia mista grandine non si segnalano danni particolari ma un forte rallentamento del traffico perché tutte le auto sono stati costretti a fermarsi a causa della scarsa visibilità oggi è allerta arancione in gran parte del Veneto in alcuni settori della Lombardia valutata Inoltre allerta gialla su trentino-altoEmilia Romagna Toscana Umbria e Lazio un flusso instabile concentrazione sulla Gran Bretagna si è avvicinato al nostro paese è attivato condizioni di spiccata instabilità rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità interessano gran parte del Nord e si estenderanno alle regioni centrali specie quelle del versante tirrenico in serata era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa