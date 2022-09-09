Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITÀ SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’A24.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST.
PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA PRATO DELLA CORTE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE.
INFINE TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral