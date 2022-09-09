Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD.
SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE.
INFINE TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO.
Servizio fornito da Astral